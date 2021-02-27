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Altınordu - Ümraniyespor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Lig'in 24.haftasında Altınordu - Ümraniyespor'u konuk ediyor. Mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyenler Altınordu - Ümraniyespor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle başlığıyla aramalarda bulunuyor.

Altınordu - Ümraniyespor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle

TFF 1.Lig'de 4. sırada yer alan Altınordu, ligin 11.sırasında yer alan Ümraniyespor'u konuk ediyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan mücadele saat 16.00'da başladı.. Maçı hakem Burak Pakkan yönetecek.

ALTINORDU - ÜMRANİYESPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Altınordu: 1 Erhan Erentürk, 20 Kahraman Demirtaş, 92 Rahmi Salih Kaya, 7 Metehan Mimaroğlu, 8 Oğulcan Ülgün, 9 Ahmet İlhan Özek, 17 Burak İnce, 24 Furkan Çil, 30 Recep Aydın, 52 Hüsamettin Yener, 94 Enis Destan    

Ümraniyespor: 35 Burak Öğür, 2 Avdija Vrsajevic, 5 Alim ÖztürK, 18 Gökhan Süzen, 55 Ercan Coşkun, 8 Serkan Göksu, 27 Atakan Üner, 38 Ahmet Canbaz, 41 Kartal Yılmaz,12 Bentley, 69 Kevin Mayi    

ALTINORDU - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN 

Altınordu ile Ümraniyespor arasında oynanan mücadeleyi TRT Spor'dan izleyebilirsiniz.

ALTINORDU - ÜMRANİYESPOR MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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