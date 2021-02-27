Altınordu - Ümraniyespor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle
TFF 1.Lig'in 24.haftasında Altınordu - Ümraniyespor'u konuk ediyor. Mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyenler Altınordu - Ümraniyespor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle başlığıyla aramalarda bulunuyor.
TFF 1.Lig'de 4. sırada yer alan Altınordu, ligin 11.sırasında yer alan Ümraniyespor'u konuk ediyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan mücadele saat 16.00'da başladı.. Maçı hakem Burak Pakkan yönetecek.
ALTINORDU - ÜMRANİYESPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Altınordu: 1 Erhan Erentürk, 20 Kahraman Demirtaş, 92 Rahmi Salih Kaya, 7 Metehan Mimaroğlu, 8 Oğulcan Ülgün, 9 Ahmet İlhan Özek, 17 Burak İnce, 24 Furkan Çil, 30 Recep Aydın, 52 Hüsamettin Yener, 94 Enis Destan
Ümraniyespor: 35 Burak Öğür, 2 Avdija Vrsajevic, 5 Alim ÖztürK, 18 Gökhan Süzen, 55 Ercan Coşkun, 8 Serkan Göksu, 27 Atakan Üner, 38 Ahmet Canbaz, 41 Kartal Yılmaz,12 Bentley, 69 Kevin Mayi
ALTINORDU - ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN
Altınordu ile Ümraniyespor arasında oynanan mücadeleyi TRT Spor'dan izleyebilirsiniz.