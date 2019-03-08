Altınordu yeni sayfa açacak

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda İstanbulspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibini mağlup ederek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Son 2 deplasman maçında Denizlispor'a 1-0, Adana Demirspor'a 3-0 mağlup olan kırmızı-lacivertliler İstanbul'da kazanarak yara sarmak istiyor. Son olarak evinde Hatayspor ile uzatmada yediği golle 2-2 berabere kalan İzmir ekibinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Geçen hafta son dakikada yediğimiz golle galibiyeti kaçırdığımız için üzülmüştük ancak moral bozukluğumuz kalmadı. Takımın form durumu yüksek. Herkes inançlı ve istekli. İstanbulspor'u yenerek kaybettiğimiz puanları telafi etmek istiyoruz. Tek hedefimiz galibiyet" diye konuştu.

DHA