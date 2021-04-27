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  3. Altınordu’da beton yol çalışmaları devam ediyor

Altınordu’da beton yol çalışmaları devam ediyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından mahallelerde başlatılan beton yol mesaisi sürüyor.

Altınordu’da beton yol çalışmaları devam ediyor

Altınordu Belediyesi, altyapısı tamamen yenilenen sokaklar ile caddeleri sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarıyla modern görünüme, konforlu bir yaşam alanına dönüştürüyor. 72 mahalleyi kapsayan 45 kilometrelik beton yol çalışmalarını da sürdüren Altınordu Belediyesi, son olarak Akçatepe Mahallesi'ni beton yola kavuşturdu.

Akçatepe Mahallesi'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen ve vatandaşlarla bir araya gelen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Hizmet ederken ölçümüz adil olmak, ötekisi olmayan bir şehir anlayışıyla çalışıyoruz. Temel belediyecilik hizmetlerimizi eşit bir şekilde tüm vatandaşlarımıza ulaştırmanın gayretindeyiz. Akçatape Mahallesi'ni de bu güzel hizmete kavuşturmaktan son derece mutluyuz. Hizmetlerimiz her bir mahallemize, her sokağa, her köşeye, her eve ulaşıncaya kadar durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Akçatepe Mahalle Muhtarı Ali Korkmaz ve vatandaşlar ise beton yolun kendilerini mutlu ettiğini belirterek, eski atıl görünümünden kurtulduğunu belirttiler.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Altınordu’da beton yol çalışmaları devam ediyor

Altınordu’da beton yol çalışmaları devam ediyor

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