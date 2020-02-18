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Altınordu'da çifte hedef

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor'u yenerek hem bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hem de son 5 maçta yenemediği rakibinin bileğini bükmeyi hedefliyor.

Altınordu'da çifte hedef

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor'u yenerek hem bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almayı hem de son 5 maçta yenemediği rakibinin bileğini bükmeyi hedefliyor. Adana Demirspor'u son olarak 18 Şubat 2017'de evinde 2-1 mağlup eden İzmir ekibi daha sonra rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren kırmızı-lacivertliler, zirve yarışındaki Adana ekibi karşısında sürpriz bir skora imza atmak istiyor.

Kaynak: DHA




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