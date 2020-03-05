Altınordu'da gözler Yasin'de

TFF 1. Lig'de pazar günü evinde oynayacağı Cesar Grup Ümraniyespor maçına odaklanan Altınordu'da gözler forvet Yasin Ozan'a çevrildi. Kırmızı-lacivertli takımda golcüler Hüsamettin ve Kemal'in son haftalarda formsuz olması nedeniyle Yasin'in ilk 11'e dönebileceği belirtildi.

Uzun süredir Yasin'i yanında oturtan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun bu hafta tecrübeli santrfora şans vermeyi planladığı öğrenildi. Haftalardır yedek kalmasına rağmen çalışmalarını aksatmayan Yasin'in deneyimli teknik adamdan görev beklediği kaydedildi. Altınordu bu hafta kazanarak alt sıralarla bağını koparmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA