Altınordu'dan 19 Mayıs turnuvası

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için bir masa futbolu turnuvası düzenledi.

Kuşadası'ndaki Beytullah Baliç Yerleşkesi bahçesinde, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak organize edilen ve 10 takımın yarıştığı turnuvada şampiyonluğa Kerim Alıcı-Yasin Ozan ikilisi ulaştı. Yarı finalde Ali-Burak ikilisini Kerim-Yasin ikilisi elerken, Oğulcan-Okan takımı da Mertcan-Muhammed'i yenerek finale çıktı. İki set üzerinden yapılan finalde 21-19'lik skorla Kerim ile Yasin şampiyonluğu elde etti.

SOSYAL MESAFELİ GELENEK

Altınordu A takımı, her milli günde olduğu gibi yine dev Türk Bayrağı'nı açarak objektiflere poz verdi. Tüm teknik kadro ve futbolcuların katıldığı etkinlikteki tek fark bu kez sosyal mesafe kuralının geçerli olmasıydı. Aralarında en az 1.5 metre mesafe bırakan kırmızı-lacivertli ekip, sokağa çıkma yasağı olsa da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA