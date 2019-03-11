Altınordu’dan altın değerinde galibiyet

Spor Toto 1. Lig'de büyük bir bölümünü eksik oynadığı karşılaşmada İstanbulspor'u tek golle deviren Altınordu, Play-Off yolunda çok önemli bir virajı döndü.

Geçtiğimiz hafta maçın son saniyelerinde yediği golle Hatayspor karşısında bir puana razı olan Altınordu, İstanbulspor deplasmanından aldığı 3 puanla ilk 6 yarışından kopmayacağını bir kez daha gösterdi. 38. dakikada Yusuf Acer'in kırmızı kart görmesiyle yaklaşık 50 dakika bir kişi eksik mücadele etmek zorunda kalan İzmir temsilcisi, buna rağmen İstanbul deplasmanından galibiyetle dönerek puanını 42'ye çıkarmayı başardı. Gazişehir FK ve Hatayspor'un kazandığı haftada hata yapmayan kırmızı-lacivertliler, 7. basamaktaki yerini korudu.

Kötü seri bitti

14 maçlık kaybetmeme serisi yakaladıktan sonra deplasmanda Denizlispor'a kaybeden, ardından oynadığı bir diğer deplasman maçında da Adana Demirspor'a 3-0 kaybeden kırmızı-lacivertliler, İstanbulspor galibiyetiyle 2 maçlık kötü seriye de son noktayı koymayı başardı. Eroğlu'nun öğrencileri bu sezon deplasmanda 4. kez mutlu sona ulaştı. İzmir ekibi önümüzdeki hafta yine deplasmanda ligde kalma savaşı veren Eskişehirspor ile kozlarını paylaşacak.

Kaynak: İHA