Altınordu'dan süper provalar

SPOR Toto 1. Lig'de ikinci yarıda Play-Off yarışı vermeye hazırlanan Altınordu, Antalya kampında Süper Lig ekipleriyle oynadığı 2 hazırlık maçını da kazanarak ikinci devre öncesi olumlu sinyal verdi. Ligde son 11 maçta yenilgi yüzü görmeyen kırmızı-lacivertiler, Antalya kampındaki ilk özel sınavında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 yendikten sonra Atiker Konyaspor'u da 1-0 mağlup ederek alkış topladı. Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da İzmir temsilcisini başarılı oyunu nedeniyle tebrik etti.

Altınordu'nun hazırlık maçlarında altyapıdan A takıma davet edilen kaleci Muhammet Taha Tepe ve forvet Kadir Yurttadur da forma şansı bulan isimler arasında yer aldı. Altınordu bugün sona erecek Antalya kampının ardından 2 gün izin yapıp, pazartesi günü kendi tesislerinde çalışmalarına yeniden başlayacak. İzmir temsilcisi ikinci yarıya 20 Ocak'ta evinde oynayacağı Balıkesirspor Baltok maçıyla başlayacak.

Öte yandan yönetim, transferi için Okan Derici'nin Gazişehir'le sözleşmesini feshetmesini bekliyor.

DHA