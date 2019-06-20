Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer tepkisi

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, dün altyapısından yetişen milli oyuncular Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz'ü kadrosuna katan Trabzonspor'un transferleri etik dışı bir şekilde gerçekleştiğini vurguladı. İzmir temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Altınordu Futbol Akademisi'nde (ALFA) eğitimlerini sürdüren, yıllarca emek verip üzerine titrediğimiz iki gencimiz Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz, Trabzonspor tarafından kulübümüze bilgi bile verilmeden etik dışı bir şekilde transfer edildi" ifadelerine yer verildi. Trabzonspor, 17 yaşındaki forvet Salih ve 18 yaşındaki stoper Atakan için sadece yetiştirme bedeli öderken, profesyonel olmayan genç oyunculardan bonservis bedeli elde edemeyen Altınordu bu transferlere tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Kağıt üzerinde yasal gibi görünen bu hareketin, ne yazık ki toplumun yazılı olmayan ve bizleri ayakta tutan değerlerinin derinden yaralanmasına neden olduğunu belirtmek isteriz. Kulübümüzü yok sayarak yapılan bu davranış, "Aileler bize gelip çocuklarını Trabzonspor'a vermek istediler" şeklinde açıklanacak kadar basit değildir. Trabzonspor, Türk futbolunun belki de sonunu hazırlayacak çok tehlikeli bir yol açmış ve öz kaynak sistemi dibine dinamit koymuştur. Üzerine basa basa belirtmek isteriz ki, bugünden itibaren, cebine 15-20 milyon TL koyacak bir çılgının, yıllarca emek verilen gençleri birer birer satın alamayacağının garantisini kimse veremez."

"MEYVE ÇALMAK KADAR MASUM DEĞİL"

Altınordu'nun açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bugün biz, evlatlarımızı kaybetmenin tarif edilemez üzüntüsünü yaşıyoruz. Yarın belki aynı sonla Trabzonspor veya bir başkası karşılaşacak. Çocukken "Komşunun bahçesinden meyve çalmak" kadar masum sayılamayacak bu tarz davranışları bırakmalı, çocuklarımıza örnek olacak etik değerlerimizi yeniden hatırlamalı ve Türk futbolunda yeni bir dönemi el birliğiyle başlatmalıyız."

Altınordu yönetimi bu yazılı bildirinin dışında yeni bir açıklama yapmama kararı aldı. Trabzonspor, Salih ve Atakan'ı 3'er yıllığına renklerine bağladı.

DHA