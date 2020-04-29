Altınordulu futbolcu Hüsamettin Yener: "Koronavirüs sonrasında gollerime devam edeceğim"

İZMİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen Hüsamettin Yener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından gollerine devam edeceğine inandığını bildirdi.

Hüsamettin Yener, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ara transfer döneminde forma giymeye başladığı kırmızı-lacivertli takımda 1 gol attığını hatırlattı.

Her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya hazır olduğunu kaydeden Hüsamettin Yener, "Koronavirüs sonrasında gollerime devam edeceğim." ifadesini kullandı.

Hüsamettin Yener, Altınordu'daki altyapı düzeninin çok örnek bir yapılanma olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Altay'da genç takımlarda forma giyerken tanıdığım veya rakip olduğum birçok oyuncu ile şu anda aynı ekipteyim. Altınordu Futbol Akademisi’nde birlikte büyüyenlerin hikayesi yazılıyor. Bizlere düşen görev de onlara örnek olmak ve bu toprakların çocuklarına duyulan güvenin boşa çıkmayacağını göstermek. İhtiyacımız olan üç şey var; çalışmak, çalışmak, çalışmak."

Kaynak: AA