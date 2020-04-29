Altınordulu Hüsamettin'den gol sözü

TFF 1'inci Lig ekibi Altınordu'nun devre arasında Altay'dan transfer ettiği Hüsamettin Yener, kırmızı-lacivertli forma ile sadece bir kez gol sevinci yaşadığını belirterek, "Koronavirüs salgını sonrasında gollerime devam edeceğim" dedi.

Bu sezon Altay'da gol atamayan, Altınordu'da ise Adana Demirspor önünde fileleri sarsan 25 yaşındaki futbolcu, "Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. 18 yılımı Altay'da geçirdikten sonra buradaki aile ortamı, yeni formama alışmamı çok kolaylaştırdı" diye konuştu.

Altınordu öz kaynak düzeninin çok örnek bir yapılanmaya sahip olduğunun da altını çizen Hüsamettin Yener, "Altay'da genç takımlarda forma giyerken tanıdığım veya rakip olduğum bir çok oyuncu ile şu anda aynı ekipteyim. Altınordu Futbol Akademisi'nde birlikte büyüyenlerin hikayesi yazılıyor. Bizlere düşen görev de onlara örnek olmak ve bu toprakların çocuklarına duyulan güvenin boşa çıkmayacağını göstermek. İhtiyacımız olan üç şey var; çalışmak, çalışmak, çalışmak" yorumu yaptı.

Kaynak: DHA