Altınordulu Kemal Rüzgar’ı sakatlıklar yıldıramadı

Geçirdiği ağır sakatlıklar nedeniyle Altınordu formasını 2 sezonda sadece 26 kez giyebilen Kemal Rüzgar, attığı 11 golle ustalığını kanıtladı.

Geçen sezon başında Alman 4. Lig ekiplerinden Viktoria Köln'den transfer edilen Kemal Rüzgar, Altınordu'da 2 kez uzun süreli sakatlık yaşadı. Önce çapraz bağ ve menisküs ameliyatı olan Kemal Rüzgar, sahalara döndükten kısa bir süre sonra yeniden menisküs operasyonuna girdi ve bu nedenle formasından bir kez daha uzak kaldı.

"Korona'ya selam, gollere devam" diyen usta forvet, "Son 2 sezonda Altınordumuzun oynadığı 62 lig maçının sadece 26'sında, o da genellikle yedek olarak görev aldım. Korona virüs salgını bittikten sonra gollerime kaldığım yerden devam etmek istiyorum" dedi. Seyahat kısıtlaması nedeniyle Ordu'da akrabalarının yanında kalan gurbetçi golcü, şimdi bir yandan lig maratonu hazırlıklarını sürdürüyor, bir yandan da yeniden rakip fileleri sarsacağı günleri özlemle bekliyor.

Sakatlıkların futbolcuları mental açıdan olumsuz etkilediğini ancak artık bunun geride kaldığını da sözlerine ekleyen Kemal Rüzgar, "Ağır sakatlıkları geride bıraktım ve bunun izlerini de silmeyi başardım. Lig başlar başlamaz gollerime kaldığım yerden devam edeceğim. Altınordu'ya hızlı bir şekilde adapte olmam, bu süreci hızlandırdı. Burası, güzel bir aile. Altınordu'ya gelen her oyuncunun çıkış yakalayıp transfer olmasının en önemli nedeni de bu yapı" diye konuştu.

Kaynak: İHA