Altınordulu Murat'a iki talip

SPOR Toto 1'inci Lig takımı Altınordu'nun yollarını ayırma kararı aldığı sağ kanat Murat Uçar'la ligin yeni ekipleri Bursaspor ve Keçiörengücü'nün ilgilendiği öğrenildi. Sözleşmesinde, "300 bin TL karşılığında serbest kalır" maddesi bulunan Murat'ın iki kulüple dirsek temasında olduğu ve önümüzdeki günlerde kararını vereceği belirtildi. Altınordu'da Murat gibi kontratları süren ancak takımdan gönderilen Enes Kubat, Serdar ve Deniz kulüple anlaşarak sözleşmelerini feshetme yoluna gidecek. Bu futbolcuların alacaklarını silerek İzmir ekibinden ayrılmaları gündemde.

DHA