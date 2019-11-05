Altınordu'nun işi zor
TFF 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulamayan Altınordu, 11'inci haftada konuk olacağı Balıkesirspor karşısında zorlu bir sınavdan geçecek.
TFF 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulamayan Altınordu, 11'inci haftada konuk olacağı Balıkesirspor karşısında zorlu bir sınavdan geçecek.
Ligde 6 haftadır kazanamayan ve sadece 1 galibiyeti bulunan İzmir temsilcisi, iç saha lideri konumundaki Balıkesirspor karşısında çıkış arayacak. Balıkesirspor taraftarı önünde çıktığı 5 maçta 5 galibiyet alırken, 12 gol atıp sadece 3 gol yedi. Altınordu ise deplasmanda 3 puan yüzü göremedi. İzmir temsilcisi dış sahada çıktığı 5 müsabakada 4 yenilgi, 1 beraberlik alırken, 1 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü. 17'nci sıradaki kırmızı-lacivertliler, 3'üncü basamaktaki rakibi karşısında sürpriz bir galibiyete imza atmayı hedefliyor.
Kaynak: DHA
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