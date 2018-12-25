Altınordu'ya en iyi seri yetmedi

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son maçında evinde Giresunspor'la 0-0 berabere kalan Altınordu, yenilmezlik serisini 11 haftaya çıkarıp son 5 yıldaki en uzun namağlup serisini yakalamasına rağmen devre arasına Play-Off hattında girmeyi başaramadı.

İlk 6'nın 3 puan gerisinde kalan 8'inci sıradaki 26 puanlı Ege temsilcisi, devre arasına ilk kez bu kadar puan toplayarak girdi. Kırmızı-lacivertliler 1'inci Lig'de ilk yarıları 2014-15 sezonunda 18 puanla, 2015-16'da 24, 2016-17'de 22, 2017-18'de ise 20 puanla tamamladı.

Giresunspor maçı sonrası uzun süredir yenilmezlik unvanlarını koruduklarını belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Üç puanlık bir maçtı, berabere bitti, üzgünüz. 26 puan iyi puan gibi gözüküyor ama belki 30 puanın üzerinde bitirmemiz gereken bir yarıydı. İkinci yarıda daha iyi olmak için çalışacağız" diye konuştu.

Altınordu, bir haftalık iznin ardından 2 Ocak'ta Antalya'da kapma girecek. Kampta Atiker Konyaspor'la bir hazırlık maçı oynayacak Altınordu, üç büyüklerden biriyle de özel sınava çıkmak istiyor.

95'İNCİ YILDA BURUK KUTLAMA

Altınordu'nun 95'inci kuruluş yıldönümü yarın yapılacak sade bir törenle kutlanacak. Kırmızı-lacivertliler, Dernek Başkanı Salih Mertan'ın geçen ay hayatını kaybetmesi nedeniyle görkemli bir kutlama gerçekleştirmeyecek. İzmir ekibi ilk olarak saat 11.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Heykeli'ne çelenk koyma törenine katılacak. Daha sonra Altınordu Kulübü'nün Kurucu Başkanı ve isim babası Süleyman Ferit Eczacıbaşı'nın Konak'taki heykeli önünde bir tören düzenlenecek.

DHA