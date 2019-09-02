Altınordu'ya milli ara ilaç gibi gelecek

TFF 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Akhisarspor'la golsüz berabere kalıp 3 hafta sonunda ilk kez puanla tanışan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu milli aranın kendilerine çok iyi geleceğini söyledi. Muhammed, Okan ve Enes'in sakat olduğunu, Fatih, Ufuk ve Yasin'in ise antrenman eksikliğinin bulunduğunu ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Bu süreçte 6 oyuncumuz takıma en iyi şekilde dahil olacak. Muhammed, Okan ve Enes iyileşecek. Diğer 3 oyuncumuz da hazır şekilde Eskişehirspor müsabakasına çıkacak. Kadromuza 6 alternatif birden katılacak" diye konuştu.

Eroğlu, ilk 3 haftada takımın eksi yanlarını masaya yatıracaklarını ve iyi bir çalışma programı ile çıkışa geçeceklerini sözlerine ekledi.

DHA