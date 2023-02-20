Altınova belediye zabıta ekipleri fırınları denetlenerek sağlık kurallarına uyulması yönünde uyarıldı

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında denetim yaparak sağlık kurallarına uyulması yönünde uyarıldı.

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Altınova belediye zabıta ekipleri fırınları denetlenerek sağlık kurallarına uyulması yönünde uyarıldı

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren ekmek fırınlarında denetim yaptı.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Ekipleri, unlu mamul üretimi yapan imalathanelere yönelik denetimler gerçekleştirerek hijyen ve gramaj kontrolü yaptı. Unlu mamullerin üretim şartlarının sağlık standartlarına uygun olması konusunda denetimler gerçekleştirdiklerini ifade eden Altınova Belediyesi Zabıta Amiri İlker Gülbahar, en temel tüketim ihtiyacı olan unlu mamullerin hijyenik şartlarda üretilip halka ulaştırılması konusunda işletmelerin azami hassasiyet göstermesi gerektiğini hatırlattı.

FIRINLAR SAĞLIK KURALLARINA UYMALARI İÇİN UYARILDI

Altınova belediye zabıta ekipleri fırınları denetlenerek sağlık kurallarına uyulması yönünde uyarıldı

Zabıta Amiri İlker Gülbahar, "Zabıta yönetmeliği çevre ve sağlıkla ilgili görevlerinin 9. maddesi gereğince ilgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını, fiyat tarifelerini kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapılmaktadır" diye konuştu.

Yapılan denetimlerde ekmek fabrikaları ve fırınlarda eksiklikleri tespit edilen işletmelere eksikliklerinin giderilmesi için süre tanıyan Zabıta Amirliği ekipleri, eksikliklerini gidermeyerek sağlık kurallarını ihlal eden işletmelere yasal işlemlerin uygulanacağı bildirdi.

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