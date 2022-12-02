Altınova Belediyesi ile Bezmialem Üniversitesi arasında eğitim, Ar-Ge alanında işbirliği protokolü

Altınova Belediyesi ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi arasında eğitim, Ar-Ge gibi konularda ortak projeler geliştirilmesi konusunda Yapılan işbirliğiyle bölgedeki tarımın ve çiftçinin rekabet gücünü arttırmak, ürün çeşitliliğini arttırma ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla tarımsal üretim ve tarımsal faaliyetler yapılacak.

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Altınova Belediyesi ile Bezmialem Üniversitesi arasında eğitim, Ar-Ge alanında işbirliği protokolü

Altınova Belediyesi ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi arasında eğitim, Ar-Ge gibi konularda ortak projeler geliştirilmesi konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

İşbirliği protokolüne Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Av. Osman Develioğlu ve Rektör Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu imza attı. Yapılan işbirliğiyle bölgedeki tarımın ve çiftçinin rekabet gücünü arttırmak, ürün çeşitliliğini arttırma ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla tarımsal üretim ve tarımsal faaliyetler yapılacak.

ALTYAPI, LABORATUVAR GİBİ İMKÂNLARINI ÜCRETSİZ OLARAK KULLANILACAK

Altınova Belediyesi, Ar-Ge, ürün geliştirme ve eğitim konularında ortak proje geliştirmek için tüm altyapı, laboratuvar gibi imkânlarını ücretsiz olarak kullanımını sağlayacak.

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İNCELEMELERDE BULUNDU

Başkan Oral, ön protokol imza törenin ardından üniversitenin tesislerini gererek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İmza töreninde üniversitenin Mütevelli Heyeti Üyesi Namık Ayhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Bilgin, Fitoterapi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Kartal, Genel Sekreter Dr. Zeynep Görmezoğlu, Üretim Müdürü Mustafa Saraç, Altınova Belediyesi Fen İşleri Müdürü Kubilay Karaca, Destek Hizmetler Müdürü Serkan Sülün ve Sosyal İşler Müdür Vekili Hakan Beykoz da hazır bulundu.

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