Altınova kültür festivali başladı

Altınova Belediyesi 13. Kültür Festivali okutulan mevlit ile başladı.

Altınova Belediyesi 13. Kültür Festivali, Osman Gazi, Evliya Çelebi, Hersekzade Ahmet Paşa ve ecdadımız için okutulan mevlit ile başladı.

Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde düzenlenen mevlide; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, KKTC Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve belediye meclis üyeleri, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, Altınova Belediye Meclis Üyeleri Hasan Karabacak ve Şaban Cineviz, Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren, Hersek Muhtarı Vedat Gencebay, Çavuşçiftliği Köyü muhtarı Önder Tok, Hesekliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Uysal, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Altınova Merkez Hacı Tevfik Yılmaz Camii İmamı Kemaleddin Kaya, Hersekzade Ahmet Paşa Camii İmamı Mahmut Aydın ve Hafız Faruk Eren Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okurken, duayı da Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren yaptı. Mevlidin ardından vatandaşlara cami avlusunda Osmanlı Şerbeti ikram edildi.

Kaynak: İHA