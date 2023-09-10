Altınova, yatırımlarla büyüyor

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ilçenin ihtiyaç duyduğu yatırımların tam gaz devam ettiğini belirtti.

Altınova Belediyesi gerek kendi imkânları ve gerekse bakanlıklarla kurulan ilişkilerle ilçeye ciddi yatırımları çekmeye devam ediyor. Oturdukları makamların hizmet makamları olduğunu bildiklerini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral hizmeti kendilerine şiar edindiklerini de belirtti. İlçeye birçok yatırımın bir biri ardına kazandırılacağı müjdesini de veren Oral, projeleri kamuoyu ile paylaştı.

'Hastaneye ek bina yapılacak'

İlçenin nüfusunun her geçen gün arttığını dile getiren Oral bu çerçevede sağlık ihtiyacının da arttığını belirtti. Buradan yola çıkarak ilçedeki hastanenin kapasitesinin artırılmasını sağlamak adına Sağlık Bakanlığı ile anlaşma sağladıklarının altını çizen Oral, "Şu anda inşaatı tamamlanma aşamasında olan 112 Acil, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı entegre binalarımız var. Yakın zaman içerisinde burası da hizmete girecek. Çok önemsediğimiz bir yatırım daha var ki bunun hayata geçirilmesi için çok büyük çaba harcadık. Mevcut Altınova Devlet Hastanemize ek bir hastane daha yapılması için Sağlık Bakanlığı ile anlaşma sağladık. Bakanlığımız bu konuda gerekli kararı da verdi. Proje çizim aşamasına gelindi. Ardından da ihaleye çıkılacak. İlçe hastanemiz bir bu kadar daha büyümüş olacak. Hizmet kapasitesi de 2 katına çıkacak. Biz sağlık alanındaki yatırımları çok önemsiyoruz. Zira ilçemizin nüfusu her geçen gün artıyor" diye konuştu.

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Yaz boyunca yol ve kaldırım çalışmaları sürdü

İlçede yaz boyunca süren yol ve kaldırım çalışmaları ile ulaşım ağının modernize edildiğini dile getiren Oral, "Cumhuriyet Mahallemizdeki ana arterlerimizden birisi olan cadde sil baştan yeniden yapıldı. Bir ay içerisinde tamamladık. Bu alan görselleri ile ilçemize yakışan bir alan haline gelecek. Cadde yaya ağırlıklı olacak. Yaya yürüyüş alanlarını genişlettik. Araç alanlarımızı ise daralttık. Şu anda en büyük sıkıntılardan birisi yollar. Kışın geçmesini bekliyorduk. İhalelerimizi de yapmıştık. Yol yapım çalışmalarına başladık. Bu yaz aylarında komple yol ve kaldırım yapım işlerine ağırlık verdik" diye konuştu.

Örnek proje hayata geçiyor

Sadece insanlara yönelik değil hayvanlara yönelik projeleri de hayata geçirdiklerini ifade eden Oral, bu anlamda örnek bir projeden bahsetti. Haziran ayı itibarı ile sokak hayvanlarına dağıtılan ve barınaktaki hayvanların beslenmesinde kullanılacak olan mamaları kendilerinin üretmeye başlayacaklarını dile getiren Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, "Bizim güzel bir projemiz daha var. Hayvan severler için örnek olacağına inandığımız bir proje bu. Birkaç belediyemiz de yine bu projeyi uygulayacak diye biliyorum. İlçemizde kedi ve köpek maması üretimi yapmaya başladık. Haziran ayından itibaren ilçemizdeki sokak hayvanları ve barınaklarımızdaki hayvanlarımız için belediye olarak kendi mamalarımızı üretmeye başlamış olacağız. Hatta belirli bir kota koyarak vatandaşlarımıza bile ücretsiz mama dağıtımı yapmayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)