Kepez Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısında Altınova'ya emsal artışı müjdesi verdi. Mecliste görüşülen uygulama imar planı revizyonu ile ticaret ve konut alanlarında 0.60 olan emsal 0.80'ne çıkarıldı.

Kepez Belediye Meclisi'nin 2019 yılının ilk toplantısında 18 yazılı gündem maddesi görüşülerek, karara bağlandı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, başkanlığında gerçekleşen Ocak ayı olağan meclis toplantısında, 1 yıl süre ile görev yapacak olan denetim komisyonunun yeni üyelerinin seçimi yapıldı. Gizli oylama sonucunda Hatice Sütçü (AK Parti), Ali Fidan (AK Parti), Musa Batu (AK Parti), Muharrem Tufan (MHP) ve Eren Kurt (CHP) denetim komisyonunun yeni üyeleri oldu. Belediye meclisinin, 1 aylık tatil süresinin Haziran ayı olması talebi de oybirliği ile meclisten geçti.

Alltınovalıların emsal talebi karşılandı

Kepez Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısının en önemli gündem maddesi Altınovalıların emsal artışı talebini karşılayacak olan binde bir ölçekli uygulama imar planı revizyonu oldu. Başkan Hakan Tütüncü, 35 yıllık imar sorununu çözdüğü Altınova'da, emsal artışı talebini karşılayabilmek amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesiyle imar planı revizyonu çalışması gerçekleştirmişti. Büyükşehir Belediyesi, Altınova bölgesinde toptan ticaret alanları ile merkezle bütünleşecek ticaret alanlarının, ticaret alanı ve toplu işyerlerine dönüştürülmesine ilişkin 5 binde bir ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlamıştı. İmar revizyonuyla yine bölgedeki "Köyiçi" mevkiinde yer alan düşük yoğunluklu yerleşme alanları, ticaret ve konut alanına dönüştürüldü. Bu imar revizyonu, Büyükşehir Meclisi'nin geçtiğimiz Aralık ayı olağan toplantısında görüşülerek, kabul edildi.

Ticaret alanları arasındaki emsal hakları eşitlendi

Kepez Belediyesi de, plan değişikliğinin binde bir ölçekli uygulama imar planı revizyonunu hazırlayarak, meclisine getirdi. Plan değişikliği, Altınova bölgesindeki Düden, Orta, Sinan ve Menderes Mahallelerinin binde bir ölçekli uygulama imar planı paftalarında yer alan ticaret ve toptan ticaret alanlarını kapsıyor. Plan değişikliğine konu alanlar mevcut binde bir ölçekli uygulama imar planında kuzey ve orta kesimler emsal değeri 0.60 olan, serbest katlı toptan ticaret alanları; güney kesimleri ise emsal 0.80 ve serbest katlı ticaret alanları olarak planlandı. Toptan ticaret alanları ile ticaret alanlarının arasındaki emsal farkının bölgenin gelişimini olumsuz etkilediği görüldü. Bölge halkının da yoğun talepleri üzerine bir revizyon planı yapılması gündeme geldi.

Ticaret alanlarındaki emsal 0.60'dan 0.80'ne çıkarıldı

Bu sebepten dolayı hazırlanan binde bir ölçekli uygulama imar planı revizyonuyla bölge yeniden ele alındı. Altınova sakinlerinin talepleri de değerlendirilerek bölgenin gelişimine uygun olacak şekilde kuzey kesimlerdeki toptan ticaret alanları, toplu işyerleri alanına; orta kesimdeki toptan ticaret alanları ise güney kesimdeki ticaret alanlarını desteklemesi amacıyla ticaret alanına dönüştürüldü. Yapılaşma hakları arasındaki farkları gidermek için ise yeni üretilen toplu işyeri ve ticaret alanları için emsal değeri 0.80 olarak belirlendi. Böylece tüm bölge aynı emsal değerine sahip ticaret alanlarına dönüştü.

Parsel büyüklüğüne bonus emsali

Ticaret ve toplu işyerleri alanlarında minimum parsel büyüklüğü 2 bin metrekare olacak. Bu alanların emsali, 0.60'dan 0.80'e çıkarıldı. Ticaret ve toplu işyerleri alanlarında emsal, 2 bin-10 bin metrekare arası parsellerde 0.80, 10 bin-20 bin metrekare parsellerde 1.00, 20 bin metrekare ve üzeri parsellerde ise 1.20 oldu.

Müzakerelerin ardından Altınova bölgesinin binde bir ölçekli uygulama imar planı revizyonu oy birliğiyle Kepez Belediye Meclisi'nden geçti.

Konut alanlarında emsal 0.60'dan 0.80'e çıkarıldı

Altınova'da "Köyiçi" mevkii olarak bilinin kısımdaki düşük yoğunluklu yerleşme alanlarının, ticaret ve konut alanına dönüştürülmesi ve emsalin 0.60'dan 0.80 çıkarılmasını kapsayan binde bir ölçekli imar planı revizyonu da görüşüldü. Konut alanlarını kapsayan imar revizyonu, müzakere etmesi için İmar Komisyonu'na havale edildi.

Tütüncü: "Antalya'nın doğu girişi güzelleşecek"

Başkan Hakan Tütüncü de 2019'un ilk müjdesini Altınova'ya verdiklerini belirterek, "Altınova bölgesini kapsayan bu plan revizyonu ile ticari alanlar arasındaki emsal ve yapılaşma hakları eşitlenmiş oldu. Yine bölgenin birbiriyle uyumlu ve modern şehircilik kriterlerine uygun yapılaşmasının önünü açtık. Yeni imar haklarıyla kentin doğu girişinde yer alan Altınova bölgesi, turizm kentine yaraşır bir görünüm ve siluete kavuşacak" dedi.

"Yeni istihdam alanları oluşacak"

Tütüncü, "Plan revizyonu, bölgede yeni ticaret merkezlerinin önünü de açmış olacak. Ticaret merkezleri bölgenin şehirleşmesine çok olumlu etki sağlayacak. Bölgede büyük iş merkezleri meydana getirilirse istihdam oluşacak. O iş merkezlerinde bu şehrin insanı çalışacak. İmar planı ile Altınova'daki şehirleşmenin önündeki engelleri kaldırıyoruz, vatandaşın arazisini daha kıymetli hale getiriyoruz. Ticareti hareketlendirecek yeni tesislerin gelmesini sonuçluyoruz ve yeni istihdam alanları açıyoruz. Nereden bakarsak bakalım, Altınova'ya hayat verecek, altından müjdeler verecek meclis kararını aldık. Altınova'da "Köyiçi" dediğimiz alan konut bölgesi. Bu bölgenin doğusundaki konut parsellerinde emsal 0.80 idi. Batı kısmındaki konut alanlarındaki 0.60 olan emsali, imar revizyonu ile 0.80'ne çıkarıyoruz. Hem konut hem de ticaret alanlarında 0.60 olan emsaller, 0.80 olacak. Yeni imar hakları ile Altınovalılara, yeni yılda altından daha kıymetli bir müjde verdik."

Kaynak: İHA