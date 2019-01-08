Altınöz, Kurum’un ziyaretini değerlendirdi

AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Karabük ziyaretini değerlendirdi.

AK Parti Karabük İl Başkanı Altınöz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Karabük ziyaretinin ardından değerlendirmede bulundu. Bakan Kurum'un ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada; "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un şehir genelinde bir master planı hazırlanacağı, vatandaşımızın talepleri doğrultusunda yüz dönümlük kent meydanı alanında yeni düzenlemeler ile içinde bir millet bahçesi, millet kıraathanesi olacak şekilde projeler ile kente nefes aldıracak çalışmalar, otoparklar, Karabük'ümüzün çöp depolama, çöp konteyneri, Keltepe Kayak Merkezi, millet bahçesi, kentsel dönüşüm, KARDEMİR, Marzinc, TOKİ, Safranbolu İlçemizde sıfır atık ve yine Safranbolu İlçemizde Millet Bahçesi, Eflani ve Yenice İlçelerimizde TOKİ projeleri gibi birçok hususta önemli açıklamalarda bulundu" dedi.

AK Parti iktidarı döneminde Karabük'e birçok yatırımın yapıldığını belirten Başkan Altınöz, " İktidarımız döneminde İlimizin çehresi değişti. 31 Mart yerel seçimlerinden sonrada bu değişim hız kesmeden inşallah devam edecek. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un açıklamalarında da görüldüğü üzere İlçelerimiz için de TOKİ çalışmaları start alacak. İlimizin, doğası ve tarihi dokuları yapılacak olan çalışmalar ile daha da güzelleşecek. Karabük'ümüz, kent meydanın yeniden düzenlenmesi, yapılacak kentsel dönüşümler, binaların cephe yenilemeleri, sokak sağlıklaştırmaları, çöp depolama merkezi, millet bahçeleri ile bambaşka bir çehreye bürünecek" ifadelerini kullandı.

"Safranbolu pilot bölge seçildi"

Başkan Altınöz, Safranbolu'nun hem Karabük için hem de ülke genelinde önemli bir değer olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Bakanımız, Safranbolu'nun sıfır atık projesinde pilot bölge seçildiğini bizlerle paylaştı. Bu proje bittiği zaman atıkların kaynağından ayrıştırıldığı, bu ayrıştırılan atıkların düzenli depolama sahasında bertaraf edildiği, organik atıkların da kompos haline getirildiği bir çalışma olacak. bu projenin dışında İlçemizi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin otopark sorununu çözme hususunda da Bakanımız, 300 araçlık bir otopark çalışması için Belediye'ye destek vereceklerini belirtti. Yine Barış mahallesinde bir millet bahçesi projesi ilçemize kazandırılacak."

"Eflani ve Yenice İlçelerimize TOKİ Projeleri"

Eflani ve Yenice İlçeleri için TOKİ hususunda sürecin devam ettiğini belirten Başkan Altınöz; "Bakanımız hafta sonunda bu konuda da vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek açıklamalarda bulundu. İnşallah Eflani İlçemizde 93, Yenice İlçemizde de 220 konutluk projelerin çalışmaları sürüyor. Projeler bittiğinde bu hizmetleri de memleketimize kazandıracağız" dedi.

Başkan Altınöz, son olarak AK Parti iktidarı olarak ülke genelinde ve Karabük bazında güzel hizmetlere imza atıldığını ifade ederek, " Karabük'ümüz için dünde elimizden gelenin en iyisini yaptık, bugünde en güzelini yapmak için çalışacağız. Devlet ve Yerel Yönetim el ele verip çok güzel hizmetleri İlimize kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA