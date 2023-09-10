Altınpınar köyü halkı Limni Gölü’nün tesisleşme projesine karşı çıktı

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Altınpınar Köyü'nde bulunan Limni Gölü'nde yapılması planlanan tesisleşme çalışmalarına karşı köylüler ve çevreciler bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Altınpınar köyünde bulunan ve el değmemiş doğası, etrafındaki ormanları, civarındaki otantik yaylaları ve doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen Altınpınar Limni Gölü'nün tesisleşmeye açılmasını istemeyen köy sakinleri ve çevreciler, basın açıklaması gerçekleştirdi.

Limni Gölü'nde yapılmak istenen tesisleşme projesinin doğayı tahrip edeceğini savunan köy sakinleri aynı zamanda projeyle birlikte köyün kültürel dokusunun da yok olacağını söyleyerek karardan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Burası sadece bir doğal güzellik değil, kültürümüzün bir parçası"

Altınpınar Limni Gölü'nü gelecek nesillere bozulmamış haliyle bırakmak istediklerini dile getiren yöre sakini çevreci Fatih Keleş, "Biz bu topraklarda doğduk, büyüdük. Limni Gölü ve çevresi, bizim için sadece bir doğal güzellik değil, aynı zamanda kültürel mirasımızın bir parçasıdır. Bu güzelliği gelecek nesillere bozulmamış bir şekilde bırakmak istiyoruz. Bölgeden alınan çeşitli raporların bölgeye gelinerek alındığını düşünmüyorum. Limni Gölü doğal yaşam alanı olarak göç popülasyonunda Kıl Kuyruk, Kızılbaş Patka ve Siyah Ördek türlerinin gözlemlendiği, koruma altında olan Vaşak'ın birçok defa göl çevresinde görüldüğü yerlerdir. Ayrıca yaygın bir şekilde Bozayı, Kurt, Karaca, Yaban Keçisi, Keklik ve Ur Kekliğinin bölgede bulunuyor. Yapılacak tesisleşme doğal popülasyonu olumsuz yönden etkileyecek, çevrede bulunan tek su kaynağı olan Limni Gölü doğal yaşam alanıdır" dedi.

Haberin Devamı

"Siyasetçiler olarak halkın şikâyet ve taleplerine kulaklarımızı kapatamayız"

Köylülere destek için bölgede bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Torul İlçe Başkanı Temel Özcan ise, "İlk defa geldiğim Altınpınar Limni Gölü'ne hayran kaldım. Çok bilinmeyen ve bakir kalmış bir göl. Güzelliğinin sebebi de bu olmalı diye düşünüyorum. Biz siyasetçiler olarak halkın şikâyet ve taleplerine kulaklarımızı kapatamayız. Bugün burada köylünün tedirgin olduğu konularda onlarla hem istişare etmek hem fikir alış verişinde bulunmak istedim. Köylüler kendileriyle hiçbir şekilde bağlantıya geçilmediğini, bölge halkının fikrinin ne olduğunun sorulmadığını bizlere beyan ettiler. Mera alanlarının ellerinden çıkacağı düşüncesiyle mevcut doğal dengenin bozulacağını bölgenin güvenlikli olmadığı ve her kış yağan karlarla beraber çığların düştüğünü, ayrıca göl suyunun köyün belli mahalleleri tarafından sulama suyu olarak kullanıldığını belittiler. Biz de yaptığımız istişarelerle birlikte köylünün kesinlikle mağdur edilmemesi için bütün talepleri yetkili mercilere ileteceğiz" diye konuştu.

Alanda bulunan çevre illerden gelmiş ziyaretçiler de Limni Gölü'nün doğal yapısının bozulmaması gerektiğini ve betonlaşmaya karşı olduklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)