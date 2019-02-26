"Altınrota" Adana’yı dünyaya tanıtıyor

Fotoğraf sanatçısı, araştırmacı Dr. Haluk Uygur, kurduğu internet dergisiyle başta Adana olmak üzere tüm dünya kültürlerini tanıttıklarını söyledi.

Dr. Uygur, "Altınrota ülkemizde seyahat eden ve fotoğraf çeken herkesin yazı ve fotoğraflarını paylaşabileceği ve yine herkesin okuduklarıyla kendine yeni rotalar çizebileceği bir mecradır" dedi.

Altınrota'nın gezi ve gezi ile ilgili alanlarda kültür, sanat, tarih, arkeoloji, mutfak gibi ışıltılı fotoğraflar ve ilginç yazıların yer alacağı bir yol dergisi olduğunu ifade eden Dr. Uygur, "Amacı bir taraftan dünya kültürlerini tanıtıp insanlardan insanlara uzanan bir köprü oluştururken diğer taraftan ülkemizin gizli kalmış güzelliklerini ortaya koyarak altın bir rota oluşturmaktır. Bu rota içerisinde şüphesiz ki insan sevgisi, doğa düşkünlüğü ve vatanseverlik pusula görevi görecektir. Birincil olarak Türkiye gezgin ve fotoğrafçılarına kendilerine ait olduğu hissini uyandıran bir misyonu üstlenmiş olan Altınrota'nın maddi kazanç hedefi bulunmamaktadır. Eğer reklamlar nedeniyle maddi bir kazanç oluşursa, editöryal kurumun denetiminde sanat eğitimine yönlendirilecektir" dedi.

Dergide misafir yazar olmak isteyen herkesin kendileri ile iletişime geçebileceğini söyleyen Uygur, editöryal kurum uygun bulursa yazı ve fotoğrafların yayınlanacağını kaydetti.

Kaynak: İHA