Altıntaş’ta 4 köye su deposu

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, ilçeye bağlı Yayla, Çakırsaz, Erenköy ve Sadıkkırı köylerine yapılan su depolarını inceledi.

Su sorunu bulunan köylerde bu sorunun giderilmesi ve köylerde yaşam kalitesinin yükseltilmesi için hizmete sunulan su depolarını incelediklerini belirten Kaymakam Arcaklıoğlu, "Devletimizin tüm imkanlarıyla köylümüzün su ihtiyacı gibi ana sorunlarını çözerek, halkımızın her zaman yanında ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA