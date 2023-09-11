Altıntaş’ta arazi toplulaştırma çalışmaları

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ilçenin Akçaköy, Üçhüyük, Yalnızsaray, Sadıkkırı ve Gökçeler köyleri için toplulaştırma kararı alındığını belirtti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Altıntaş’ta arazi toplulaştırma çalışmaları

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, ilçenin Akçaköy, Üçhüyük, Yalnızsaray, Sadıkkırı ve Gökçeler köyleri için toplulaştırma kararı alındığını belirtti.

Belediye Başkanı Arif Teke konuyla ilgili yaptığı açıklamada," İlçemiz, arazi toplulaştırma çalışmalarımız neticesinde, Cumhurbaşkanlığı Kararları ile Resmi Gazetede yayınlanarak, ilçemiz, Akçaköy, Üçhüyük, Yalnızsaray, Sadıkkırı ve Gökçeler köylerimiz için Toplulaştırma Kararı alınmış olup, gruplar halinde Altıntaş'ımızın tamamı toplulaştırma çerçevesine alınacaktır. Konu ile ilgili olarak, DSİ Arazi Toplulaştırma ve Tarla Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yazışmalara başlanmıştır. Desteklerinden dolayı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, AK Parti İl Başkanımız Mustafa Önsay, Milletvekillerimiz, Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile İlçe Başkanımız İsmail Şafak, DSİ Genel Müdürlüğü Daire Başkan Yardımcısı İbrahim Burak Yeşiloğlu, Şube Müdürü, Altan Sert, DSİ Eskişehir Arazi Toplulaştırma Şube Müdürü, Halil Sezer Birdane, DSİ Bölge Müdürü Kağan Şan, DSİ Kütahya Şube Müdürü, İbrahim Kavak ve emeği geçen herkese Altıntaş halkımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

Altıntaş’ta arazi toplulaştırma çalışmaları

Altıntaş’ta arazi toplulaştırma çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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