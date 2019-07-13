Altıntaş’ta ihtiyaç sahibi iki aileye konteyner ev verildi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Oysu ve Yeşilyurt köylerinde evleri durulamayacak vaziyette olan iki aileye Altıntaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından konteyner ev teslim edildi.

Altıntaş ilçesine bağlı Oysu Köyü'nde ikamet eden Mehmet Koca ve Yeşilyurt Köyü'nde ikamet eden Ahmet Yamuk'a, yapımı Altıntaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce karşılanan yeni konteyner evleri, Kaymakam Mustafa Sait Arcaklıoğlu tarafından teslim edildi.

Yeni evlerine kavuşan Mehmet Koca ve Ahmet Yamuk'yaptıkları açıklamalarda, "İlçemizde göreve başladığı ilk günden itibaren halkımızla iç içe olan ve vatandaşlarımızın her türlü sorun ve isteklerini bizzat kendilerinden dinleyerek, özellikle köylerde ikamet eden vatandaşlarımızın yaşam standartlarına dair problemleri yerinde inceleyen ve imkanlar dahilinde vatandaşlarımızın sorunlarını çözen Sayın Kaymakamımıza ve kendisinin nezdinde; Devletimize, Kaymakamlığımıza ve bu güzel olayda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dediler.

Kaynak: İHA