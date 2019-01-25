Altıntaş’ta ’İlk yardım’ kursu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "ilk yardım" kursu açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında açılan kursta kursiyerlere ilk yardım müdahalesi ile ilgili uygulamalı ve sinevizyon gösterimi şeklinde eğitim verildiği bildirildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Akbulut, herhangi bir olay karşısında yapılan ilk yardımın sağlık açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Kazalarda olay yerine sağlık ekibi veya ilk yardım eğitimi almış ekipler gelinceye kadar kimsenin müdahalede bulunulmaması gerekiyor. Meydana gelebilecek olay ya da kaza sonrasında yapılacak olan kurtarma operasyonunda uygulanan ilk yardımın, bilinçli olarak, eğitim almış kişiler tarafından yapılması kazazedelerin hayatlarını kurtarabilecek. Sakat kalmalarının da önleyecektir" dedi.

Kusa katılan bay ve bayan kursiyerler aldıkları eğitimin önemini bildiklerini ve kendilerine bu imkanı sağlayan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne teşekkür ettiklerini söylediler.

Kaynak: İHA