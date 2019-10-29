Altıntaş’ta okul duvarlarına grafiti dokunuşu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Mustafa Kemal Ortaokulu'nun duvarları grafitilerle süslendi.Öğrencilerin yaptıkları grafitilerde İngilizce kelimeler öne çıktı.

Mustafa Kemal Ortaokulu'nda Türkiye'de okullarda benzerine sık rastlanmayan bir çalışma yapıldı. Okulun duvarlarına öğrenciler tarafından grafiti çalışması yapıldı. Çalışmalar birkaç gün içinde tamamlandı. Grafitinin öğrencilerin kendilerini ifade etmesine imkân veren bir sanat olduğundan hareket eden okul yönetimi, bu tarz çalışmaları destekliyor.

Altıntaş Mustafa Kemal Ortaokulu Görsel Sanatlar Ögretmeni Nezahat Taşkın Bıyık, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizden duvarlara grafitiler yapmak konusunda bir talep geldi. Öğrencilerimize destek verdik. Çok kısa bir zamanda çalışmayı tamamladılar. Grafitiler zaman zaman vandalizm olarak görülebiliyor. Fakat bunlar, öğrencilerin kendilerini ifade etmesine imkân veren sanat eserleri. Öğrencilerimizin yabancı dile aşinalığını arttırmak için grafitilerde İngilizce kelimeler tercih edildi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA