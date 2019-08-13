Altıntaş’ta trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Altıntaş ilçesine bağlı Çayırbaşı - Yalnızsaray köy yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Yasemin K. (25) yönetimindeki 43 BA 541 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole kaydı. Kazada otomobil sürücüsü Yasemin K. yara almazken araçta yolcu olarak bulunan Emre A. (17) ve Fatma A. (35) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servisi Ekipleri tarafından Altıntaş devlet hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA