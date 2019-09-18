Altınyıldız Classics 191. mağazasını açtı

İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics 191'inci mağazasını Metropol AVM'de açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mağaza 335 metrekarelik alanda açıldı.

Takım elbise, gömlek ve aksesuar ürünleriyle şıklığı, tasarımlarıyla rahatlığı ön plana taşıyan Altınyıldız Classics, Metropol AVM'de açtığı 191'inci mağazasıyla günün her anına uygun stil sahibi tasarımlarını İstanbullular ile buluşturmaya devam ediyor.

Metropol AVM'nin -2. katında yeni konseptiyle hizmet verecek olan şirket, güçlü operasyon ağı, Türkiye'de ve yurt dışında en hızlı büyüyen perakende markaları arasında yer almasıyla dikkati çekiyor.

Kaynak: AA