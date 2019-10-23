Altınyıldız Classics, Karşıyaka Hilltown AVM'de mağaza açtı
İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, İzmir'deki 15'inci mağazasını Karşıyaka Hilltown AVM'de açtı.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız Classics, 284 metrekarelik alanda mağazasını hizmete sundu.Altınyıldız Classics, Karşıyaka Hilltown AVM'nin zemin katında yeni konseptiyle...
İSTANBUL (AA) - Altınyıldız Classics, İzmir'deki 15'inci mağazasını Karşıyaka Hilltown AVM'de açtı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Altınyıldız Classics, 284 metrekarelik alanda mağazasını hizmete sundu.
Altınyıldız Classics, Karşıyaka Hilltown AVM'nin zemin katında yeni konseptiyle hizmet verecek.
Kaynak: AA
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