Altınyıldız Classics ve Ege Üniversitesi'nden perakendede iş ve kariyer fırsatı

İSTANBUL (AA) - BR Mağazacılık markalarından Altınyıldız Classics ve Ege Üniversitesi, "geleceğin yıldızı" gençler için bir araya geldi.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamaya göre, "Perakendede İş Var" sloganı ile sektöre özendirmek amacıyla hazırlanan "Mağaza Yöneticiliği Sertifika Programı", üniversiteli gençleri sektöre derslerle hazırlarken, aynı zamanda Altınyıldız Classics mağazalarında part time çalışma, okul sonrası ise dilerlerse mağaza müdür yardımcısı olarak işe başlama fırsatı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BR Mağazacılık Yetenek Yönetiminden Sorumlu İnsan Kaynakları Direktörü Uğur Gülce, dünyada da, Türkiye'de de perakende sektörünün gençlere çok iyi bir kariyer sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mesleği ne olursa olsun herkes fikrini, projesini, ürününü, hizmetini satmak zorunda. Hepimiz satış işindeyiz. Perakende ise ürün, müşteri, hizmet temelinde satışın en sıcak yaşandığı alan. Perakendede bilgi ve tecrübe kazanmak, birçok sektörde başarılı olmanın anahtarını sunuyor. BR Mağazacılık, yenilikçi ve hızlı büyüyen bir marka ve dünya markası olma vizyonunda ilerlerken, nitelikli çalışan sayısını artırmak açısından Ege Üniversitesi ile iş birliği bizim için büyük önem taşıyor. Başarımızın en büyük kaynağı mağazalarımızda tutkuyla çalışan arkadaşlarımızın başarısı. Üniversitede kalplere girip sahaya tutkuyu taşımak için heyecanlıyız, tüm sektöre faydası olmasını diliyoruz."





- Perakendede kariyeri seçen öğrenci istihdam edilecek





Verilen bilgiye göre, proje kapsamında iki akademik dönem boyunca her çarşamba 16.00-18.00 saatleri arasında BR Mağazacılık direktör ve müdürleri, deneyimlerini akademik bir bakış açısıyla öğrencilerle paylaşırken, kişisel gelişim, mağaza yönetimi ve yöneticilik becerileri ile ilgili dersler de verilecek.

Üniversitede "Mağaza Yöneticiliği Programı" eğitimine ayrılan sınıf, projeye ilk günden destek veren, geçen yıl kaybettiğimiz Doktor Öğretim Üyesi Tamer Keçecioğlu adına BR Mağazacılık tarafından yenilenecek ve öğrencilerin eğitimleri zamanın ruhuna uygun bir atmosferde almalarına katkıda bulunacak.

Yüzlerce başvuru arasından seçilen 12 Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi, 28 Ekim'de başlayan ilk derslerinde BR Mağazacılık merkez ofisini ziyaret ederek oryantasyon eğitimi ile birlikte yönetim bölümlerinden depoya tüm süreçleri yakından görebilecekleri bir gün geçirdi.

İzmir'de 6 farklı mağazada Haziran 2020'ye kadar part time olarak çalışıp derslerle öğrendiklerini sahada tecrübeye dönüştürecek öğrenciler, yıl sonu final projesinin ardından dilerlerse Altınyıldız Classcis mağazalarında mağaza müdür yardımcısı olarak iş hayatına ve perakendede kariyer yoluna adım atmış olacak.



Kaynak: AA