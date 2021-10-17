Alto ne demek, TDK'ya göre Alto kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alto ne demek? Alto TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alto kelimesi. Peki alto ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alto nedir, alto kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALTO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alto kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Alto kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre alto kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Viyola

- Kontralto

