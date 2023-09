ALTSO’da safaricilerin sorunları konuşuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde son günlerde gündemden düşmeyen safari kazalarıyla ilgili sektörünün sorun ve çözüm önerileri ALTSO'da toplantıda ele alındı.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan toplantıya Alanya Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, TÜRSAB Alanya BYK Başkanı Kerim Sarıkaya, ALTİD Başkanı Burhan Sili, Alanya Turizm İlçe Müdürü İbrahim Saraç, ATLSO Komite Başkanı Hasan Süvari ile safari sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcileri katıldı.

Toplantıya başkanlık yapan ALTSO Başkanı Eray Erdem, sektörün sorunlarını ele aldıklarını dile getirirken özellikle eğitim eksikliği konusunda oda olarak gerekli adımların atılacağını dile getirdi. Erdem, safari sektörü temsilcileri ile özeleştiri yaptıklarını belirterek, "Son günlerde yaşanan ve hepimizi derinden üzen kazalarla gündeme gelen safari sektörü temsilcilerimiz ile acil çözüm bekleyen talep ve sorunları derinlemesine masaya yatırdık. Bundan sonra hem turizm sektörüne zarar veren hem de vicdanları yaralayan olumsuz olayların nasıl önüne geçilebileceği konusunda her kesimin görüş ve önerilerini aldık. Yanlış uygulamaların bir an önce son bulması, kurallara firma yetkilileri ve çalışanların harfiyen uyması konusunda fikir birliğine vardık. Gerekirse bu konuda gerekli eğitim çalışmalarının da bir an önce başlatılması için üzerimize düşeni yapacağımıza dikkat çektik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)