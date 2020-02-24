Altuğ Verdi'yi şehit eden Sarıcaoğlu FETÖ'den tutuklandı

Eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis memurunun Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içerisinde bağlı olduğu hücre yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 12'si adliyeye sevk edildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 13 ve 20 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sının bu soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak serbest bırakıldığı, 4'ünün haklarında yürütülen başka bir soruşturmada etkin pişmanlık hükümünden faydalanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

Emniyetteki 4 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 11 Aralık 2018'de görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da yaralayan polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ bağlantısı tespit edilmişti.

Sarıcaoğlu'nun el konulan cep telefonu ile elektronik posta ve ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, bulunduğu hücre yapılanması içerisindeki diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgileri belirlenmişti.

Bunun üzerine Başsavcılık, aralarında hala görevde olan 9 polis memuru, bir doktor ve 4 öğretmenin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

İstanbul merkezli 7 ilde 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin ise FETÖ üyeliğinden tutuklu bulunduğu öğrenilmişti. Şüphelilerden 2'sinin ise yurt dışına kaçtığı belirlenmişti.

Soruşturması kapsamında, yeni bilgiler ışığında 7 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik gözaltı kararı alınmış, 20 Şubat'ta İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin de cezaevinde olduğu öğrenildi.