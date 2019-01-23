Altun: Uygulanan plan stratejik olarak hatalıydı! Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanı Fahrettin Altun, El cezire için yazdı: "ABD'nin uyguladığı plan stratejik anlamda hatalıydı." dedi ve ekledi "Münbiç yol haritası daha fazla gecikmeden hayata geçirilmeli."

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