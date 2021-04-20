Altun'dan, Aylan bebeğin cansız bedenini siyasete alet edenlere tepki!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Aylan bebeğin cansız bedenini siyasete alet edenlere tepki gösterdi.

Altun, paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur. Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz. Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?"