Altun'dan New York Times'a mektup

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs salgınıyla mücadelede başarılı ülkelere ilişkin başyazısında Türkiye'ye yer vermeyen Amerikan The New YorkTimes'a bir mektup yazarak, gazeteye hatasını düzeltmek zorunda bıraktı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Altun'un Türkiye'yi göz ardı eden yazıya, mektupla cevap verdiği ifade edildi. Altun, The New York Times'ın internet sitesinde de yayınlanan mektupta "Başyazınızda bir başarı hikâyesi olarak övgüler düzülen Almanya'da bir milyon kişide 83 kişi Kovid-19 nedeniyle ölürken, bu sayının yaklaşık 40 seviyesinde olduğu Türkiye'den bahsedilmemesi dikkat çekicidir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılından itibaren sağlık sistemine milyarlarca dolarlık yatırım yaptı. Bu yatırımlar sayesinde yeni vakaların önlendiğini; 60 bini aşkın vatandaş ise başarıyla tedavi edildi" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Altun, kamu kurumlarının özel sektör işbirliğiyle gerekli adımları atarak, tüm vatandaşlara ücretsiz maske dağıttığını hatırlatırken; Türkiye'nin aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin de bulunduğu 57 ülkeye malzeme ve yardım gönderdiğini belirtti.

Kaynak: DHA