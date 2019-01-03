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Altungün, kadın kolları toplantısına katıldı

AK Parti Kuşadası Belediye Başkan aday adayı M. Esat Altungün, AK Parti Kuşadası Kadın Kolları tarafından gerçekleştirilen yılın ilk yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Altungün, kadın kolları toplantısına katıldı

AK Parti Kuşadası Belediye Başkan aday adayı M. Esat Altungün, AK Parti Kuşadası Kadın Kolları tarafından gerçekleştirilen yılın ilk yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Kadın Kolları Başkanı Arzu Bayraktar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kadın kolları üyeleriyle bir araya gelen Altungün, hem kadın kolu başkanı Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerinin yeni yıllarını kutladı, hem de yerel seçim süreci ve çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda konuşan AK Parti Kuşadası Belediye Başkanı M. Esat Altungün, 31 Mart Pazar günü Kuşadası'nın kaderinin değişeceği bir seçim olacağını belirterek, " Seçimde vatandaşlarımızın ve hemşerilerimiz tercihi ile Kuşadası'na hükümet eli değecek ve Kuşadası ayağındaki prangalardan kurtulacak " dedi.

Altungün, kadın kolları toplantısına katıldı

Altungün, kadın kolları toplantısına katıldı

Kaynak: İHA

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