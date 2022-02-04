Altüst Böreği ne demek, TDK'ya göre Altüst Böreği kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Altüst böreği ne demek? Altüst böreği TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi altüst böreği kelimesi. Peki altüst böreği ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre altüst böreği nedir, altüst böreği kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALTÜST BÖREĞİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Altüst böreği kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre altüst böreği kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Önce bir yüzü, sonra öbür yüzü kızartılarak pişirilen börek

