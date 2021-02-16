Altyapı Destek (Survey) Elemanı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Döner Sondaj Makinesi Operatörü-Petrol Ve Doğal Gaz Kuyuları mesleği için “8113.06” kod olarak kullanılır iken Kurutma Makinesi Operatörü-Kimyasal Ve İlgili İşlemler mesleği için “8131.12” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Altyapı Destek (Survey) Elemanı Meslek Kodu “7422.15” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın