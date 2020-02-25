SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, otomotiv yedek parça fabrikasında alüminyum eritme kazanı ile makine arasına sıkışan 2 işçi yaralandı.

19 Mayıs Organize Sanayi Sitesi'nde bulunan bir otomotiv yedek parça fabrikasında, alüminyum eritme kazanındaki malzemeleri kalıplara dökmek için kullanılan makine arızalandı.

İşçiler Muhammet Bektaş (27) ve Naci Yapıcı (40), arızayı gidermek için makine ile kazan arasına girdikleri sırada makine aniden hareket etti.

Burada sıkışan işçilerin vücudunda, 680 derece sıcaklıktaki alüminyum parçalarının üzerlerine düşmesi sonucu yanıklar oluştu.

Diğer işçilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan Bektaş ve Yapıcı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı işçilerden Muhammet Bektaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA