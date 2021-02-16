Alüminyum Jant Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Elektrik Elektronik Atış Kontrol Sistemleri Bakım Onarımcısı mesleği için “7421.17” kod olarak kullanılır iken Mağaza Satış Alanı Geliştirme ve Yerleştirme Sorumlusu mesleği için “3432.19” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alüminyum Jant Makinesi Operatörü Meslek Kodu “8121.87” olarak belirlenmiştir.

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