Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı görev tanımı nedir, Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı ne iş yapar, Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı Tanımı;

Alüminyum giydirme cephe için ölçü alarak/resme göre malzeme listesini ve gerekli ön hazırlıkları yaparak cephe giydirme montajını yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı Maaşları

Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı maaşı ortalama aylık 4.650 - TL’dir. En düşük Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.450- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı Ne İş Yapar?

Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş plan ve organizasyonu yapmak,

b) Çatı ve cephe kaplama panellerini şantiye sahasına sevk etmek,

c) Montaj yardımcı elemanları olan panel vidası, flashing ve sünger vs. hazırlamak,

d) Yardımcı elemanlar ile montajı tamamlamak,

e) Proje detay çalışmaları yapmak,

f) Teklif sunumu hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Yalıtım İşlerinde Çalışanlar

Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı mesleğinin meslek kodu 7124.10 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı maaşlarına ek sizlerde Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?