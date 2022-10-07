Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü ne iş yapar, Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü Tanımı;

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Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü Maaşları

Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6150 _TL’dir. En düşük Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6800 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8122.31

Meslek Adı :

Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Güncel Meslek : EVET

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