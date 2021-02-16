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Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü Meslek Kodu ile Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü, Satış Müdürü, Tarımsal Genetik Mühendisi vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Enerji/Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Teknikeri mesleği için “3113.18” kod olarak kullanılır iken Mobil İletişim Cihazları/Cep Telefonu Bakım Onarımcısı mesleği için “7421.24” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Alüminyum Sıvama Makinesi Operatörü Meslek Kodu “8122.31” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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