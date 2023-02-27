Alush Gavazaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alush Gavazaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alush Gavazaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alush Gavazaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alush Gavazaj 24 Mart 1995 tarihinde Prizren şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alush Gavazaj Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DD Management Group yapmaktadır. Alush Gavazaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alush Gavazaj'nin FC Malisheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alush Gavazaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alush Gavazaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alush Gavazaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alush Gavazaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağustos 2014 yılında KF Tirana

2 Şubat 2015 yılında FK Bylis

30 Haziran 2015 yılında KF Tirana

29 Temmuz 2015 yılında KF Tërbuni

30 Haziran 2016 yılında KF Tirana

2 Eylül 2016 yılında KF Korabi

6 Eylül 2017 yılında KF Liria

1 Temmuz 2018 yılında KF Feronikeli

23 Ağustos 2019 yılında KF Vushtrria

16 Ocak 2020 yılında Renova

5 Eylül 2021 yılında FK Bylis

3 Şubat 2022 yılında KF Vëllaznimi

11 Temmuz 2022 yılında FC Malisheva

Alush Gavazaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alush Gavazaj şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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