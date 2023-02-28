Alvaro Ampuero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Ampuero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Ampuero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Ampuero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Ampuero 25 Eylül 1992 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Francisco Ampuero García-Rosell şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Ampuero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alemannogroup yapmaktadır. Alvaro Ampuero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alvaro Ampuero'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Ampuero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alvaroampuerogr

http://www.instagram.com/alvaroampuero25/

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http://www.facebook.com/alvaroampuerooficial

Alvaro Ampuero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Ampuero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Alvaro Ampuero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Ampuero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Universit. II

1 Ocak 2012 yılında Universitario

29 Ocak 2013 yılında Parma

19 Temmuz 2013 yılında Padova

30 Ocak 2014 yılında Parma

31 Ocak 2014 yılında Salernitana

30 Haziran 2014 yılında Parma

25 Ağustos 2014 yılında Universitario

1 Ocak 2016 yılında U. San Martín

1 Ocak 2018 yılında Dep. Municipal

14 Ağustos 2019 yılında Zira FK

30 Haziran 2020 yılında Dep. Municipal

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında CA Mannucci

16 Şubat 2021 yılında Kulüpsüz

29 Ekim 2021 yılında Viktoria Zizkov

1 Şubat 2022 yılında U. San Martín

1 Ocak 2023 yılında Atlético Grau

Alvaro Ampuero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Ampuero şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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