Alvaro Bely kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Bely Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvaro Bely kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alvaro Bely ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alvaro Bely kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Bely Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alvaro Bely kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Bely Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alvaro Bely adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alvaro Bely Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alvaro Bely 21 Mart 1994 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur.  Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Álvaro Bely Medina şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alvaro Bely Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alvaro Bely, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bălți futbol takımında oynamaktadır. FC Bălți takımına 9 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Alvaro Bely'nin FC Bălți ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alvaro Bely Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alvaro.belymedina/

Alvaro Bely Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alvaro Bely isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Alvaro Bely Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alvaro Bely futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında CD Dragón

1 Ocak 2017 yılında Sport Boys

3 Mart 2018 yılında Serrato

1 Şubat 2019 yılında Linense-SP

1 Haziran 2020 yılında Kulüpsüz

9 Şubat 2021 yılında FC Bălți

Alvaro Bely kimdir

Alvaro Bely Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alvaro Bely şuan FC Bălți takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AC Las Palmas

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Alvaro Bely nereli

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